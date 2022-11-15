Son dakika... Taksim'deki bombalı saldırıda yeni gelişme: Gözaltı sayısı arttı, eylemi planlayan Ammar Jarkas da yakalandı

Haberin Devamı

İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturmayı derinleştiren polis, 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 50'ye yükseldi. Son olarak polis saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashır'a bomba yüklü çantayı veren B.'yi Edirne’ye götürenlerin izine ulaştı.

Polis, B. isimli şüpheliyi, Edirne’ye götüren kişinin Ammar Jarkas olduğunu, eğer yakalanmasaydı Ahlam Albashır’ı da il dışına kaçıracak kişinin de Ammar Jarkas’ın kardeşi Ahmet Jarkas olduğunu belirledi.

2 şüpheli emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylelikle 50’ye ulaştı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Gözden Kaçmasın Eli kanlı terörist 10 saat kaçabildi Haberi Görüntüle

Öte yandan şüpheli Ahlam Albashır ve B.’yi olay günü Beyoğlu’na bırakan kişinin Yasir isimli bir kişi olduğu öğrenildi. Albashır, Beyoğlu’na gelince B.‘den bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi’ne gitti. B. isimli terörist ise aynı araçla geri döndü. Ahlam Albashır saldırıyı gerçekleştirdikten sonra B.’yi aradı. Ancak B., olay yerine gelemeyeceğini, başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır taksiyle Esenler’deki adrese geri dönerken B. ise Ammar Jarkas’ın yardımıyla Edirne’ye kaçtı. B.’yi gideceği yere bırakan Ammar Jarkas İstanbul’a döndü. Jarkas, İstanbul’da gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Ahlam Albashır

ABDULKADİR SELVİ YAZDI: ASIL ÖNEMLİ İSİM

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, gözaltına alınan Ammar Jarkas'ın Taksim'deki saldırıyı planlayan isim olduğunu, terör örgütü için kritik önemde olduğunu bugünkü köşe yazısında anlattı. Selvi'nin 'büyük lokma' dediği Ammar Jarkas ile ilgili yazısı şöyle:

"İçişleri Bakanı Soylu, “Bu yıl sadece 200’e yakın terör olayını engelledik” dedi. Engellenemeyen bir saldırı 6 vatandaşımızın hayatına mal oldu. Ama saldırıyı gerçekleştiren teröristin 10 saat içinde yakalanması, arkasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması açısından çok önemli. Çünkü gözaltına alınanlar arasında bombayı koyan teröristten daha önemli isimler var.

Haberin Devamı

SURİYELİ BİRİMİ

Bombalı saldırıdan sonra yaşanan teknik takip ve gözaltına alınan şahısların ifadelerinden, Kobani’de PKK-PYD’nin Suriyelilerden oluşan bir yapılanmasının olduğu ortaya çıktı. Bu yeni bir birim. Ben de henüz ismini bilmiyorum. Ama terörist ifadesinde özel istihbarat biriminde eğitim aldığını itiraf ediyor. Zaten hem bombayı bırakan hem eylemi koordine eden şahıs Suriyeli. PKK içinde Suriyeli bir kol var. Geçmişte Suriyeli Behoz Erdal çok etkiliydi. Şimdi ABD’lilerle birlikte çalışan Mazlum Kobani var. Ama sözünü ettiğim birim yeni. Türkiye’den eleman devşirmekte sorunlar yaşayınca Suriyeli network’ünü devreye sokmuşlar. Amerika’nın koruması altındaki Kobani’de Suriyelilerden oluşan birimler oluşturmuşlar.

Haberin Devamı

TEMMUZ AYINDA GELMİŞ

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashir ise Afrin üzerinden B. isimli teröristle karı koca görüntüsü altında, kaçak yollarla temmuz ayında Türkiye’ye gelmiş. Esenler’de Kobanili birisine ait olan tekstil atölyesine yerleştirilmiş. Örgüt Kobani’den Esenler’deki atölyede bir süre muhafaza edilmesi talimatını vermiş. Tekstil atölyesinin sahibini Kobani’den arayıp “İki kişi geliyor. Misafir et” deniliyor. O da, “Evimde misafir edemem. Ancak atölyede misafir ederim” diyor. Saldırıyı planlayan şahıs ise Suriye’den daha önce gelmiş.

Terörist ifadesinde bombayı kendisinin getirmediğini, eylemden önce başka bir kanaldan kendisine ulaştırıldığını söylüyor. Ama eylemi planlayan şahısla birlikte yaşadıkları için bu ne derece doğru bilinmiyor.

Gözden Kaçmasın Bakan Koca terör saldırısında yaralananların son durumunu açıkladı Haberi Görüntüle

ARACI MI

Haberin Devamı

İstanbul saldırısı önlenemedi ama 24 saat geçmeden bütün bağlantılarının ortaya çıkarılması önemli bir başarı. Sadece İstiklal’deki saldırı değil, PKK-PYD içindeki yeni Suriyeli yapılanması ortaya çıkarılmış oldu.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist oradan kaçarak bindiği bir taksiyle Esenler’e geliyor. Burada yanına para alıyor. Bir şahıs onu alıp Küçükçekmece’deki eve götürüyor. İstanbul polisi tam 1200 kamera görüntüsünü inceleyip Esenler’i tespit ediyor. Yapılan baskında bir erkek ele geçiriliyor ama terörist kadın bulunamıyor. Şahsın sorgusundan ve teknik takip sonucunda teröristin Küçükçekmece’de olduğu tespit ediliyor. Kolay bir operasyon değil. Ayrıntıya girmeyelim ama bir iki yerde yapılan baskınlar ve takip boş çıkınca moral bozukluğu yaşanıyor fakat sonunda Küçükçekmece’deki evde bir miktar para ve silahla yakalanıyor.

Haberin Devamı

KOBANİ İLE KONUŞMALAR

Olaydan sonra yaşanan teknik takipte Kobani ile konuşmalar tespit ediliyor. Kamışlı’daki merkezden, “Kız önemli değil. Onu infaz edin. Ammar bizim için önemli, Ammar’ı çıkarın” deniliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Örgütün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var. Teröristi öldürüp tüm network’ü çözmemizi engelleyeceklerdi” demişti.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristi Yunanistan’a kaçırmayı planlıyorlar. Ya orada ya da kaçıramayacaklarını anlarlarsa burada infaz edip bağlantılarının ortaya çıkmasını engellemek istiyorlar. Ama kadın terörist canlı olarak yakalanınca bu plan suya düşüyor.

EYLEMİ PLANLAYAN AMMAR

İstanbul’daki saldırıyı planlayan şahsın ismi ise Ammar Jarkas. Büyük lokma bu. Kamışlı’daki merkezden, “Ammar bizim için önemli. Ammar’ı çıkarın” dedikleri terörist. Örgüt için önemli isim. Terörist kadını Yunanistan’a, Ammar Jarkas’ı ise Bulgaristan’a kaçırmayı planlıyorlar.

Suriye vatandaşı. 1 yıl önce gelmiş İstanbul’a. Kobani ile irtibatı kuran isim. Ammar Jarkas yapılan operasyonla yakalandı, şimdi içeride hesap veriyor."

BAKAN SOYLU: YAKALAMASAYDIK YUNANİSTAN'A KAÇIRACAKLARDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası yaptığı açıklamada "Elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var. Net bir şekilde. Bu konuda teröristi öldürüp tüm networkü çözmemizi engelleyecek ve olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırlığı apaçık ortada" demişti.