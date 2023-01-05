Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Taksim metrosunda bir yolcu raylara düştü

Güncelleme Tarihi:

#Metro#Taksim#İstanbul
Son dakika... Taksim metrosunda bir yolcu raylara düştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 09:45

Taksim Metro istasyonunda, raylara düşen yolcu nedeniyle seferler durdu. İstasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haberin Devamı

Taksim Metro İstasyonu'nda saat 09.30 sıralarında bir kişi raylara düştü. Trenin olmadığı anda raylara düşen kişi için hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Bir yandan da Taksim’e gelecek vatmana konu bildirildi. Taksim’e gelen metro yavaşlatıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri raylara düşen Mustafa S.’yi çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa S. tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa S.’nin sarhoş olduğu için dengesini kaybederek raylara düştüğü öğrenildi.

Son dakika... Taksim metrosunda bir yolcu raylara düştü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Metro#Taksim#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele
Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın
Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele
Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın
Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık