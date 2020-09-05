Son dakika… Tacizci tarikat lideri hakkında önemli gelişme
Müridinin 12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tarikat lideri Fatih Nurullah soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Eyüp Hakan Şağban hakkındaki iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şağban hakkındaki dava açılmış oldu. 'Fatih Nurullah' adını kullanan Eyüp Fatih Şağban hakkında "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.
Kendisini ‘Uşşaki Tarikati Lideri’ olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban ‘çocuk istismarı’ suçundan tutuklanmıştı.
Eyüp Hakan Şağban hakkındaki iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şağban hakkındaki dava açılmış oldu.
İlk duruşmanın hangi gün yapılacağı Pazartesi günü düzenlenecek tensip zaptıyla belli olacak.
55 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca E.F.Ş. hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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