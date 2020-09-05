Son dakika… Tacizci tarikat lideri hakkında önemli gelişme

Kendisini ‘Uşşaki Tarikati Lideri’ olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban ‘çocuk istismarı’ suçundan tutuklanmıştı.



Eyüp Hakan Şağban hakkındaki iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şağban hakkındaki dava açılmış oldu.



İlk duruşmanın hangi gün yapılacağı Pazartesi günü düzenlenecek tensip zaptıyla belli olacak.

55 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca E.F.Ş. hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.