Son dakika... Süt toplama merkezindeki rezalet görüntülerin ardından yeni gelişme

Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken süt merkezinde süt banyosu skandalına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Söz konusu videonun sosyal medyaya düşmesi üzerine soruşturma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyeti son vermiş şahıslar gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine konmuştu.

FİRMAYA 13 BİN 934 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Sabah Gazetesi'nden Tolga Yanık'ın haberine göre; Süt banyosu görüntülerinin failleri hakkında yeni bir gelişme yaşandı ve şahıslar serbest bırakıldı. Firmaya 13 bin 934 lira da idari para cezası uygulandı.

İFADELERİ DE ORTAYA ÇIKTI

İki şüpheli hem emniyette hem de savcılık ve nöbetçi hakimlikte verdikleri ifadelerinde tankın içerisindekinin süt olmadığını, içerisinde dezenfektan ve sıcak su bulunduğunu ileri sürdü.

TAHLİYE OLDULAR

6 Kasım günü çıkarıldıkları 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 5 gün sonda dün akşam saatlerinde bulundukları cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Öte yandan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin firmadaki denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.