Son dakika: Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde yeni detaylar

Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde önemli detaylar ortaya çıktı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan olayda çıkar amaçlı silahlı suç örgütü şüphesinin kuvvetli olduğunu belirledi. Olay yerinde 30 adet kovan, 13 mermi çekirdeği ve 3 tabanca bulunduğu tutanaklara geçirildi. Ayrıca olayda 3 adetten çok daha fazla silahın kullanıldığı tespiti de yapıldı.
"BEN SADECE ŞOFÖRLÜK YAPTIM"
Soruşturmanın tek tutuklu şüphelisi olan Mert B.'nin ifadesinde olay günü Rumeli Hisarı'nda bir kafede Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan ile otururken, Caner Koç isimli bir kişinin aradığını anlattı. Bu kişinin Bandırmalıoğlu'nun arkadaşı olduğunu ve onları bir restorana davet ettiğini söyleyen Mert B., kendisinin ise sadece şoförlük yaptığını ileri sürdü.
"HAKARET ETTİ, ELİNİ BELİNE GÖTÜRÜNCE KAÇTIM"
Mert B. hakimlik sorgusunda ise masada bulunan Fuat Çakıroğlu isimli kişinin, Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan'a hakaret etmesiyle gerginlik yaşandığını ileri sürdü.
RESTORANDA GAYRİMENKUL BORCU İÇİN TOPLANMIŞLAR
Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerden Volkan A. ve Alper K.'nin olayın, bir inşaat firmasının taşeronluğunu yapan İsmail A. ile Fuat Ç. arasında gayrimenkul satışı nedeniyle var olan alacak/verecek konusu nedeniyle yaşandığını anlattı. Volkan A. ifadesinde İsmail A.'ya ulaşılamayınca inşaat yerinin toprak sahibi ve kooperatif başkanının oğlu Alper K. aracılığıyla kendisine ulaştıklarını, restorana çağırdıklarını ve alacaklarını kendisinin ödemesini istediklerini anlattı.