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Son dakika: Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde yeni detaylar

#Susurluk#Kadıköy#İstanbul
Son dakika: Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde yeni detaylar

Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis memuru Şahin Aslan'ın Kadıköy'deki bir restoranda, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada öldürülmesi ve 5 kişinin de yaralanması olayıyla ilgili soruşturmada önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüpheli Mert B.'nin, Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü restorana getiren, silahlı çatışma yaşadığı kişilerle de irtibatını kuran kişi olduğu değerlendirmesiyle tutuklandığı öğrenildi. Mert B.'nin ise ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, sadece şoförlük yaptığını ileri sürdüğü belirtildi.

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Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde önemli detaylar ortaya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan olayda çıkar amaçlı silahlı suç örgütü şüphesinin kuvvetli olduğunu belirledi. Olay yerinde 30 adet kovan, 13 mermi çekirdeği ve 3 tabanca bulunduğu tutanaklara geçirildi. Ayrıca olayda 3 adetten çok daha fazla silahın kullanıldığı tespiti de yapıldı.

"BEN SADECE ŞOFÖRLÜK YAPTIM"

Soruşturmanın tek tutuklu şüphelisi olan Mert B.'nin ifadesinde olay günü Rumeli Hisarı'nda bir kafede Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan ile otururken, Caner Koç isimli bir kişinin aradığını anlattı. Bu kişinin Bandırmalıoğlu'nun arkadaşı olduğunu ve onları bir restorana davet ettiğini söyleyen Mert B., kendisinin ise sadece şoförlük yaptığını ileri sürdü.

Son dakika: Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde yeni detaylar


Bandırmalıoğlu'nu, eniştesi Erkan A.'nın 30 yıllık arkadaşı olması nedeniyle tanıdığını ifade eden Mert B., restorana gidip oturduklarını anlattı. Kısa süre sonra silah çekildiğini anladığı anda masadan kalkıp kaçtığını ve marinada bulunan bir teknede ertesi gün sabaha kadar gizlendiğini belirtti.

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"HAKARET ETTİ, ELİNİ BELİNE GÖTÜRÜNCE KAÇTIM"

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Mert B. hakimlik sorgusunda ise masada bulunan Fuat Çakıroğlu isimli kişinin, Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan'a hakaret etmesiyle gerginlik yaşandığını ileri sürdü.

Son dakika: Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde yeni detaylar


Bandırmalıoğlu'nun elini beline götürdüğü anda olay yerinden kaçtığını savunan Mert B., gece teknede gizlendiği bilgisini tekrarladı. Mert B. masada bulunan kimseyi tanımadığını, olay anını hiç görmediğini söyleyerek, kavga ve gürültüden hoşlanmadığı için kaçtığını ileri sürdü.

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RESTORANDA GAYRİMENKUL BORCU İÇİN TOPLANMIŞLAR

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerden Volkan A. ve Alper K.'nin olayın, bir inşaat firmasının taşeronluğunu yapan İsmail A. ile Fuat Ç. arasında gayrimenkul satışı nedeniyle var olan alacak/verecek konusu nedeniyle yaşandığını anlattı. Volkan A. ifadesinde İsmail A.'ya ulaşılamayınca inşaat yerinin toprak sahibi ve kooperatif başkanının oğlu Alper K. aracılığıyla kendisine ulaştıklarını, restorana çağırdıklarını ve alacaklarını kendisinin ödemesini istediklerini anlattı.

Son dakika: Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde yeni detaylar


Fuat Ç.'nin hiçbir belge sunmadan İsmail A.'nın kendilerine borçlu olduğunu söylediğini anlatan Volkan A., sonrasında silahlı çatışma yaşandığını ancak kendisinin olayın mağduru olduğunu savundu.

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