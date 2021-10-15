Son dakika... Suriye'ye yeni harekat olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemiz bundan sonraki süreçte farklı seyredecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Hazreti Ali Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Suriye'de sadece kuzey değil genelinde PKK, YPG, PYD cirit atıyor. Bunların destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri, Amerika geliyor.



Bunların verdiği her türlü destek, mühimmat ile burada terör estiriyorlar. Bizler de mücadelemizi veriyoruz. Bir yere kadar sabrımız devam etti.

MÜCADELEMİZ DAHA FARKLI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK



Son olarak 2 polisimiz burada şehit oldu. Zaman zaman sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Yani bu terör örgütlerine, Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı, rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız.

TALİBAN HEYETİNİN ANKARA ZİYARETİ

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Taliban dünyada da kabul arayışları içinde. Henüz dünyadaki ülkeler Taliban'ın durumunu kabul etmiş değiller. Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki bu yönetim uluslararası ilişkilerde, Afgan halkının haklarını korumada adil bir yaklaşım içinde olsun. Şu ana kadar Afganistan'ın alt yapısında, üst yapısında çok emeklerimiz oldu, son ana kadar da sürdürdük. Kabil Havalimanı'nın işletmesini yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz.

AZERBAYCAN'LA YENİ DOĞAL GAZ ANLAŞMASI

Tedbirlerimizi aldık, bundan sonraki süreçte de alıyoruz. Azerbaycan'la yapılan anlaşmaların hepsi tedbire yöneliktir. Rusya ile olan anlaşmalarımız bu konuda çok hassas. Hassasiyetimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Rusya, İran, Azerbaycan'la olsun bu tür anlaşmalar bu tür krizleri yaşamayacağımızın işaretidir. Sadece İngiltere değil bir çok Batı ülkelerinde bu tür sıkıntılar devam ediyor. Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Sıkıntı filan Türkiye için sözkonusu değil.

'SİYASİ CİNAYETLER' TARTIŞMASI

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Bu işin mercii yargıdır. Yargıya müracaat edersin. Deliller varsa yargı da bunların üzerine gider. Bu zat bugüne kadar hep akşam yalan, sabah yalan. Yalan terörü estiriyorlar. Acaba biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz, bunun gayreti içindeler. Bizler de yargıya müracaat ederek sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya istedik. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız.