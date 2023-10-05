Son dakika... MİT'ten Suriye’ye SİHA’larla hava harekatı

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, PKK'nın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik 1 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye'de PKK/YPG'ye ait bina ve tesisleri hedef aldı. Ankara saldırısının Suriye'de planlandığını ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye'ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından MİT, Suriye'de konuşlu PKK/YPG askeri tesislerini ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı. Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG'nin silah mühimmat depoları, saldırı-sabotaj birimleri ve örgüte ait Ar-Ge merkezlerinin yer aldığı öğrenildi. Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği de öğrenildi.