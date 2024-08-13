Son dakika... Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

AFAD verilerine göre, Suriye'nin Hama bölgesinde saat 23:56'da, 19.38 kilometre derinlikte, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, “12.08.2024 Pazartesi saat 23.56’da AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama (Suriye) merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.