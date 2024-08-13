×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#AFAD#Deprem#Suriye
Son dakika... Suriyede 5.2 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 00:11

Son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Yayladağı ilçesine 102 km mesafede Suriye'nin Hama şehrinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman ve Kilis gibi çevre illerden hissedildi. Hatay Valiliği, Suriye’de yaşanan 5,2’lik deprem sonrası kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığını duyurdu.

Haberin Devamı

AFAD verilerine göre, Suriye'nin Hama bölgesinde saat 23:56'da, 19.38 kilometre derinlikte, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

 

HATAY VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, “12.08.2024 Pazartesi saat 23.56’da AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama (Suriye) merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AFAD#Deprem#Suriye

BAKMADAN GEÇME!