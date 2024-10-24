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Son dakika: Suriye ve Irak’a hava harekatı... MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir

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#Suriye#Irak#Hava Harekatı
Son dakika: Suriye ve Irak’a hava harekatı... MSB: 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 00:01

Son dakika haberine göre; Suriye ve Irak’a hava harekatı düzenlendi. MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim 2024’de hava harekâtı icra edilmiş, teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim 2024’de hava harekâtı icra edilmiş, teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir.

Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

 

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#Suriye#Irak#Hava Harekatı

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