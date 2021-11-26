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Son dakika... Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit

#Şehit#Kilis#Uzman Çavuş
Son dakika... Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit

Kilis’in Suriye-Türkiye sınırında, bir asker açılan ateş sonucu şehit oldu. Saldırıda şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş S.D.'nin naaşının Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi

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Edinilen bilgiye göre, 1’inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, Suriye’den yasadışı geçmek isteyen bir gruba “Dur” ihtarında bulundu. Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş S.D., ağır yaralandı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ateş açılan bölge sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı. Şehidin naaşı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp kurumuna gönderildi. Şehidin cenazesi düzenlenecek törenin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi.

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#Şehit#Kilis#Uzman Çavuş

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