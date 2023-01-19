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Sürekli taksi kullanıyor ama hiç ücret vermiyor! Dolandırıcının yöntemi 'pes' dedirtti

Güncelleme Tarihi:

#Taksi#Dolandırıcı#Tuzak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 11:27

İstanbul Gaziosmanpaşa'da taksicileri evine yakın noktaya götüren bir kişi aynı yöntemi kullanarak sürekli dolandırıcılık yapıyor. Sürücüye evden para alacağını söyleyen kişi araçtan inip zile basar gibi yaptıktan sonra kaçıyor. Taksicilerin aynı yöntemle defalarca düştüğü tuzak güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gaziosmanpaşa Küçükköy'de aynı noktada aynı kişi tarafından dolandırılıyor. Oturduğu mahallede evine yakın bir noktaya taksiyle gelen kişi, üzerinde para olmadığını belirterek  "Evden para alıp geleceğim" diyerek araçtan iniyor. Taksiciler araçta beklerken dolandırıcı ise ziline basar gibi yaptığı binanın yanındaki aradan eğilerek kaçıyor. 

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Defalarca aynı yöntemle taksicilerin kandırılması güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Sürekli taksi kullanıyor ama hiç ücret vermiyor Dolandırıcının yöntemi pes dedirtti


O taksicilerden biri de Ahmet Vural. 23 yıllık taksici Vural olayı anlatırken, "Uygulama üzerinden yolcu aldım. Gideceği yeri uygulama üzerinden önceden belirttiği için ödeyeceği ortalama ücret öncesinden gözüküyordu. Ortalama 40 lira gözüküyordu. İlk yolcu daha sonra araca iki arkadaşını daha aldı. Adrese götürünce bu sefer başka yere gitmek istediklerini söylediler. Sonra kaçmak için bahane aradıkların fark ettim. Her yere uğradılar. İlk ikisi farklı bir mahallede indi son kişi araçta kaldı. O da bana, 'Evden para alıp geleceğim' dedi. Evi diye bahsettiği binanın önüne gidince ben zile bastığını sandım aslında basmıyormuş, basıyor gibi yapmış. Kendi oturduğum mahalleye getirdiğim için komşumun binası önünde inince güvendim ama kaçtı gitti. Yolculuk sonunda ödemesi gereken ücret 110 lira olmuştu. Hiçbirini tanımıyorum ama benim mahallemde indiği için kendi mahallemin çocuğu sandım arabadan inmedim. Güvendim hakkımı yedi gitti. Olay sabaha karşı oldu. 3 kişi oldukları için korkuyordum. Ben parayı beklerken aracımın plakasını tanıyan komşumun dikkatini çekmiş, güvenlik kamerasında yolcunun kaçtığını görmüş balkondan bana seslendi, 'Boşuna bekleme müşteri kaçtı' dedi" diye konuştu.

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MAHALLEDE TANIYANLAR VAR

Taksicileri dolandıran kişiyi tanıdığını belirten mahalle sakini Fatih Aslan ise, "Fırat isimli birisi arkadaşımız olur. Ailesi yok gariban birisi. Uyuşturucu bağımlısı kendisi, arka sokakta oturuyor. Hep yaptıkları şey bu. Yemek, sigara paraları ceplerinde kalsın diye böyle yapıyorlar" diye konuştu.

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Sürekli taksi kullanıyor ama hiç ücret vermiyor Dolandırıcının yöntemi pes dedirtti

"BİZ BU DURUMA 'ÇİFT KAPI' DİYORUZ"

Taksiciler de benzer şekilde dolandırıcılıkla çok defa karşılaştıklarını söylüyor. 25 yıldır taksicilik yaptığını belirten Gökhan Demirtaş "Bu duruma biz 'çift kapı' adını veriyoruz. Binanın öbür tarafından kaçıp ücreti vermemeler, uyuşturucu tezgahı içerisine düşmemiz gibi şeyler oluyor. Gündüz girilemeyecek sokaklara geceleri taksiciler giriyor. Canımızı ellemesin ama neyimiz varsa alsın gitsinler. Hem lüks istiyorlar hem de paraları yok" dedi.

Sürekli taksi kullanıyor ama hiç ücret vermiyor Dolandırıcının yöntemi pes dedirtti



Bir başka taksici ise, "Bu durumla çok karşılaşıyoruz. Telefonumda çok fazla borçlu müşteri var. İrtibat sağladıklarımız olduğu gibi sağlayamadıklarımız da var. Görüntüleri izlerken güldük, ne yapabiliriz? Neler yaşıyoruz anlatsak ansiklopedi olur" şeklinde konuştu.

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#Taksi#Dolandırıcı#Tuzak

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