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GeriGündem Son dakika! Şüphe üzerine durduruldu! PKK'lı terörist çikolata ve kek ambalajlarına gizlediği patlayıcıyla yakalandı
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Müslim SARIYAR- Selim KAYA/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2021 - 09:37 | Son Güncelleme:

Son dakika! Şüphe üzerine durduruldu! PKK'lı terörist çikolata ve kek ambalajlarına gizlediği patlayıcıyla yakalandı

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Mardin'de polis, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Suriyeli Ali İbrahim'in(30) çantasında yapılan aramada bir kısmı çikolata ve kek ambalajları içinde 812 gram plastik patlayıcı ele geçirdi. Şüphelinin emniyette yapılan sorgusunda verdiği ifadesinde, patlayıcıları metropollerde yapacakları eylem nedeniyle getirdiğini söylediği öğrenildi.

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  • Şüphe üzerine durduruldu Çikolata paketlerinde ele geçirilenler şoke etti
  • Şüphe üzerine durduruldu Çikolata paketlerinde ele geçirilenler şoke etti
  • Şüphe üzerine durduruldu Çikolata paketlerinde ele geçirilenler şoke etti
  • Şüphe üzerine durduruldu Çikolata paketlerinde ele geçirilenler şoke etti
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan Suriye uyruklu kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin terör örgütü PKK/ YPG üyesi Ali İbrahim olduğu belirlendi. Terörist gözaltına alınırken, şüphelinin çantasında da arama yapıldı. Aramada çantadaki çikolata ve kek ambalajlarına yerleştirilmiş 762 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.

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Son dakika Şüphe üzerine durduruldu PKKlı terörist çikolata ve kek ambalajlarına gizlediği patlayıcıyla yakalandı
Ayrıca, tıraş makinesine yerleştirilmiş 9 Watt pil ve anahtar, şarj aletine saklanmış 2 elektrikli kapsül ve 50 gram plastik patlayıcı olmak üzere toplam 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.
Son dakika Şüphe üzerine durduruldu PKKlı terörist çikolata ve kek ambalajlarına gizlediği patlayıcıyla yakalandı
Şüphelinin emniyette yapılan sorgusunda verdiği ifadesinde, patlayıcıları metropollerde yapacakları eylem nedeniyle getirdiğini söylediği öğrenildi. Teröristin ifadesi doğrultusunda 6 kişi daha gözaltına alındı.

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