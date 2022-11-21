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Son dakika... Sultangazi'de ormanlık alanda yangın

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sultangazi#Yangın
Son dakika... Sultangazide ormanlık alanda yangın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 11:31

İstanbul Sultangazi'de otlukta çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü

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Sultangazi Habipler Mahallesi'nde otluk alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engelledi. Yangın söndürülürken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Son dakika... Sultangazide ormanlık alanda yangın

"EVİMİZ YANACAKTI"

Yangına ilk müdahaleyi evine sıçramasın diye yapan İbrahim Kopuz, "Yangının çıkış anını görmedim. Burada bir teyze haber verdi bana. Ben de baktığımda yangının aşağıdan geldiğini gördüm. Elime aldığım kürekle söndürmeye çalıştım. Ben arka tarafı söndürdüm yoksa evimiz yanacaktı. yangın evimize 2 metre kala söndürdüm" dedi.

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Son dakika... Sultangazide ormanlık alanda yangın

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#İstanbul#Sultangazi#Yangın

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