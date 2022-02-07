Son dakika... Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

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Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapalı otoparkındaki trafoda saat 16.00'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alan kablolar, patlamaya başladı. Güvenlik personellerinin uyarısıyla yangının çıktığı bölümdeki araçlar, sahipleri tarafından otoparktan alındı.



Otoparkı duman kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu paniğe neden olan yangın söndürüldü. Duman tahliyesi yapıldı.