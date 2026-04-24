Son dakika... Spiker Ela Rümeysa Cebeci tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Haberturk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin arasında olduğu medya çalışanı şüphelilere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

17 ARALIK’TA TUTUKLANMIŞTI



Soruşturma kapsamında, uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci 17 Aralık 2025 tarihinde sulh ceza hakimliğince “uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçundan tutuklanmıştı.

BEYANLARI TAHLİYE GETİRDİ

Ela Rümeysa Cebeci, savcılığa verdiği ek beyanlar doğrultusunda ‘ev hapsi’ şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.