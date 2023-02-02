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Son dakika! Sözleşmeli akademik personele kadro teklifi TBMM'den geçti

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#Sözleşmeli Akademik Personel#Akademik Personele Kadro#TBMM
Son dakika Sözleşmeli akademik personele kadro teklifi TBMMden geçti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 21:58

Sözleşmeli akademik personele kadro getiren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

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Kabul edilen maddelere göre, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlileri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde talep etmeleri halinde kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma görevlisi kadrosuna atanacak.

Vakıf yükseköğretim kurumları, öğrenci gelirlerinin yüzde ikisini her yıl kendi adına açılan hesaba yatırma yükümlüğünü, banka teminat mektubu ile yerine getirebilecek.

Bazı üniversitelerin isimlerinin değiştirilmesinin de yer aldığı teklif uyarınca ayrıca Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) bünyesinde; Milli İstihbarat Akademisi adıyla, istihbarat ve millî güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak üzere yükseköğretim kurumu kurulacak.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin denetlenmesi, etkin ve verimli şekilde yönetiminin de yer aldığı teklifte ayrıca, yükseköğretim kurumlarındaki disiplin cezaları ve disiplin cezalarını gerektiren disiplin suçları da ayrıntılı bir şekilde yeniden düzenleniyor.

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#Sözleşmeli Akademik Personel#Akademik Personele Kadro#TBMM

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