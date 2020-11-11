Son dakika... Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı
Bursa’da sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında karnına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihara kalkışan Levent K (40), ağır yaralandı.
Dehşet veren olay bu cumartesi günü Bursa'nın Yenişehir ilçesi kırsal Terziler Mahallesi’nde meydana geldi.
FACEBOOK HESABINDAN CANLI YAYIN YAPMAYA BAŞLADI
3 çocuk babası Levent K., evde odanın kapısını kilitleyerek, sandalyenin üzerine sabitlediği cep telefonuyla Facebook hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Levent K., canlı yayında İ.A. isimli kişiyle borcu olduğunu ve bu yüzden intihar edeceğini söyledi. Evde bulunan kişiler, Levent K.'den odanın kapısını açmasını istedi. Bu isteğe olumsuz yanıt veren Levent K., tüfeğin tetiğini çekti.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Levent K. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Levent K., Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
"ÖLÜRSEM KURTULACAĞIMI DÜŞÜNMÜŞTÜM"
Jandarma ekiplerince hastanede ifadesi alınan Levent K., "Çok borcum vardı, icralık olmuştum. Bu yüzden bunalıma girdim. Ölürsem kurtulacağımı düşünmüştüm. Bu yüzden kendimi vurdum" dedi.
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