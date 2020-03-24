Son dakika: Sosyal medyadaki utanç videosuyla ilgili yeni gelişme

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı videolarda ise yaşlılara uygulanan duygusal şiddet öne çıktı. Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve bir yaşlı vatandaşla dalga geçildiği anlarda kaydedilen video büyük tepki çekti.

Videoyu çeken kişi polis gibi davranarak 'Normalde ceza kesmemiz gerekiyor bu sefer sizi affedelim' dedi. Yaşlı adam ise 'Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim' yanıtını verdi. Video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimler de videoya tepki gösterdi.

Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır” ifadelerine yer verdi.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ AÇIKLAMA YAPTI



İçişleri Bakanlığı videoyla ilgili yaptığı açıklamada "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sn @suleymansoylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" denildi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"65 yaş yaşını dolduran vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma kısıtlaması onları #COVID19 riskine karşı korumayı hedeflemektedir. Bu vatandaşlarımız, diğer bütün vatandaşlarımız gibi bu ülkenin asli üyeleridir, bizlerin kıymetli büyükleridir.

Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. COVID19’a karşı mücadelemiz devlet-millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir.

Bilinmelidir ki bu saldırganlığa ve ayrımcılığa göz yuman, alkış tutan herkes dayanışma ruhumuzu zedelemektedir. Büyüklerimize destek olan, onların alışverişlerini yapan, halini hatırını soran vatandaşlarımız ise öz değerlerimizin neferleridir. Sağolsunlar, varolsunlar!"