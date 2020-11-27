AA
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Son dakika... Sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan 10 kişiye gözaltı
Ankara TEM ekiplerince, sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
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