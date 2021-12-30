Son dakika... Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğluna hapis cezası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gündüz geceye döndü Bir kent teyakkuzda... Böylesi görülmediGündüz geceye döndü! Bir kent teyakkuzda... Böylesi görülmedi#Meteoroloji
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıBakan Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması#MEB
Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı Söyledikleri...Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı! Söyledikleri...#Pitbull
Bu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdilerBu görüntü kriz çıkarttı... İlk defa devreye girdiler#Çin
Murat Övüç’ün oğluna hapis cezası Duruşmada kendini böyle savunduMurat Övüç’ün oğluna hapis cezası! Duruşmada kendini böyle savundu#Murat Övüç
İstanbulun sanalı da altın Parsel 500 TLye dayandı: Kapış kapış gidiyorİstanbul'un sanalı da altın! Parsel 500 TL'ye dayandı: Kapış kapış gidiyor#İstanbul
Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor... Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir'Bir ahtapot sanki kafamı sıkıyor...' Geçmeyen ağrılarınızın sebebi dev hücreli arterit olabilir #Sağlık
Bakan Nebatiden çarpıcı mesajlar: Döviz gidiyor diyene dava açınBakan Nebati'den çarpıcı mesajlar: 'Döviz gidiyor' diyene dava açın#Nureddin Nebati
Şişlide otelde vahşet Haberi duyunca koştular, şoka girdilerŞişli'de otelde vahşet! Haberi duyunca koştular, şoka girdiler#İstanbul
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı'Yasak aşk' iddiası ortalığı karıştırdı!#Deha Bilimlier
Uğur Şahin uyarmıştı... ABDden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin uyarmıştı... ABD'den flaş aşı açıklaması#Omicron
İşte Mete Gazoz’un aşkıİşte Mete Gazoz’un aşkı#Mete Gazoz
Burak Elmas - Fatih Terim toplantısında karar Floryada değişim, Selçuk İnan ve Necati Ateşin yerine...Burak Elmas - Fatih Terim toplantısında karar! Florya'da değişim, Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yerine...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğluna hapis cezası

#Murat Övüç#Burak Can Övüç#Hapis

Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç'e polis memurlarına karşı ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, tüm sanıkların cezasında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Haberin Devamı

Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç’ün de aralarında bulunduğu 4 sanığın polis memurlarına karşı ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Burak Can Övüç, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin ve sanık avukatları hazır bulundu.

Gözden Kaçmasın

Skandalları bitmiyor... Murat Övüçün oğlu Burak Can Övüç’ün 7 yıla kadar hapsi isteniyorSkandalları bitmiyor... Murat Övüç'ün oğlu Burak Can Övüç’ün 7 yıla kadar hapsi isteniyorHaberi Görüntüle

“POLİSLERE KARŞI HERHANGİ BİR HAKARETİM OLMADI”

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Burak Can Övüç, kendilerinin önceki duruşmaya kadar sadece video çektikleri için suçlandıklarını zannettiğini belirterek, "Ben sadece video kaydı aldım. Polislere karşı herhangi bir hakaretim olmadı. Karakola da kendi aracımla gittim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum” dedi.

Diğer tutuksuz sanıklar ise savunmalarında kimseye karşı suç içeren bir eylemleri olmadığını söyleyerek beraatlarını talep etti.

Gözden Kaçmasın

Sosyal medya fenomeni Murat Övüçün oğlu dehşet saçtıSosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu dehşet saçtıHaberi Görüntüle

Mahkemede tutuksuz sanık Burak Can Övüç’ün avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğini gösteren herhangi bir delilin olmadığını ve önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek sanığın beraatını istedi. Karar öncesi son sözü sorulan tutuksuz sanıklar beraatlarını talep etti.

Haberin Devamı

BURAK CAN ÖVÜÇ'E 8 AY HAPİS CEZASI

Sanık Burak Can Övüç’ü ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer üç sanığı da aynı suçtan hapse mahkum etti. Sanık Ahmet Bağrıyanık’ı ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan ayrıca hapse çarptıran mahkeme, tüm sanıkların cezasında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Övüç#Burak Can Övüç#Hapis

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson