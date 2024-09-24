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Son dakika: Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti

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#Kübra Aykut#SOSYAL MEDYA#Fenomen
Son dakika: Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 03:05

Sultanbeyli’de sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinin bulunduğu 5’nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak’ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı binanın 5’nci katından düştü. Site güvenliği tarafından durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kübra Aykut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Aykut’un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından morga kaldırıldı. Aykut’un sosyal medyadan son yaptığı paylaşımda aşırı kilo kaybından şikayetçi olduğu açıklamasının yer aldığı görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Kübra Aykut#SOSYAL MEDYA#Fenomen

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