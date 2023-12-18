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Son dakika: Sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest kaldı, 3 kişi tutuklandı

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#Ece Ronay#Adliye#Emniyet
Son dakika: Sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest kaldı, 3 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 19:48

Eski eşi Mehmet Bilir’e ait işyerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli’nde işyerlerinin kurşunlanması ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Ece Ronay ve Berat Elmacı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Sedat Atılgan, Serhat Gögmen ve Uğur Elmacı, ‘silahla tehdit’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Suça sürüklenen R.E.'nin işlemleri devam ediyor. 

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#Ece Ronay#Adliye#Emniyet

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