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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 16:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık gözaltına alındı

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Son dakika... Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık gözaltına alındı
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Sokak röportajlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık (37), paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Yaptığı sokak röportajlarını 'İlave Tv' isimli YouTube kanalından paylaşan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, bugün otomobiliyle geldiği Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Kocabıyık'ın geçen pazar günü paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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