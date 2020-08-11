Son dakika... Sosyal medya düzenlemesi: İlk uyarı 1 Ekim’de

Meclis’ten geçen yasanın 1 Ekim’de yürürlüğe gireceğini belirten Ünal, “Görüşmeleri BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) yapacak. Bu görüşmelerin herhangi bir siyasal ya da parlamento ayağı söz konusu değil. 1 Ekim’e kadar bu görüşmeler gerçekleştirilecek. 1 Ekim’de ilk uyarı, tebliğ yapılacak. Ondan sonraki 30 gün içinde bir geri dönüş olmazsa yasada belirtilen yaptırımlar uygulamaya geçirilecek” dedi.

TİK TOK ÖRNEĞİ

Ünal, partisinin 19. kuruluş yıldönümü kutlamalarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, “Burada meseleye sadece sosyal medya düzenlemesi olarak bakmak doğru değil” diyerek şunları söyledi:

“Mikrosoft Tik Tok’u alacak mı, kapanacak mı tartışması var ABD’de. Bu önemli bir tartışma. Tik Tok’un verisi nerede tutuluyor, Çin’de. Peki (ABD Dışişler Bakanı) Pompeo Tik Tok’un kullanıcı verilerinin Çin’de tutulmasını neden milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyor? Çünkü dijital çağın hammaddesi günlük online işlemlerde bıraktığımız verilerdir. Bu veriler artık bizim tüketici alışkanlıklarımdan oy verme davranışlarımıza kadar birçok alanda etkili olmaktadır.

ÇOK MASUM BAKILMAMALI

Meseleyi çok masum bir şekilde Twitter, Facebook, Instagram ve diğer sosyal ağlardan ibaret görmemiz doğru değil. Mesele her birimizin kullanıcı olarak internet coğrafyasında online işlemlerde ortaya çıkan verilerimizin kimler tarafından nasıl kullanıldığı. Bu bizim tüketim alışkanlıklarımızdan oy verme davranışlarımıza, özel hayatımızın gizliliğinden kişisel verilerimizin korunmasına kadar birçok alanı etkilemektedir. Benim verilerim Türkiye yerine ABD’de, Hollanda’da olsun diye düşünen, yerli bir sosyal ağ kullanmak yerine yabancı bir sosyal ağı kullanmayı tercih eden bir akılla da karşı karşıyayız. Muhalif olmayı Türkiye karşıtlığına kadar taşıyan garip bir akıl ortaya çıktı.”

19. YAŞA PARKTA KUTLAMA

Mahir Ünal, partilerinin bu yılki 19. kuruluş yıldönümlerini 13 Ağustos’ta kutlayacaklarını söyledi. Aynı gün genişletilmiş il başkanları toplantısı da yapacaklarını belirten Ünal, seçim şarkılarından oluşan bir konserin de verileceği Mamak 75. Yıl Parkı’ndaki kutlamaların pandemi önlemleri nedeniyle sınırlı tutularak, 975 davetliyle yapılacağını da vurguladı.

LİDERLERİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ünal, partisinin iktidar dönemini değerlendirirken, “Adnan Menderes’in, Necmettin Erbakan’ın, Turgut Özal’ın, Alparslan Türkeş’in, Muhsin Yazıcıoğlu’na kadar, liderlerin vaat ve hayalleri neydi diye baktık. Bir de bizim gerçekleştirdiklerimize baktık. Görülen şudur; Tayyip Erdoğan, Menderes’ten bugüne kadar bütün liderlerin vaatlerini, hayallerini hayata geçiren liderdir” dedi.