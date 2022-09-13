Son dakika: Sosyal Konut Projesi... TOKİ Başkanı Bulut: Dünyada böyle örnek yok

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TOKİ Başkanı Bulut, TRT Haber'de sosyal konut projesinin tüm detaylarını açıkladı. İşte Bulut'un açıklamalarından satır başları:



Yapılabilecek bir hedef. Yapılamayacak görevleri Cumhurbaşkanımız bize vermez. Yapımıyla ilgili bir endişemiz yok. TOKİ bugüne kadar 5 bine yakın işyeri teslim etmiş durumda. Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde olacak.

Birçok noktada devam eden inşaatlarımız var. 10 bine yakını devam ediyor, 5 bininin ihalesini yaptık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlandık ve bazı avantajları var. Tuzla'da ve Kanal İstanbul'a yakın bir alanlar var. Başakşehir'de askeriyenin bir alanı var. 50 bin konutu yapacak alan var.



KONUTLARI ÖZEL FİRMALAR MI YAPACAK?

TOKİ'nin bir algısı var. Son yıllardaki projelerimizde tek tip değil de çeşitlendirerek projeler yapıyoruz. Birçok mimarla çalışıyoruz. Bu sebeple firmalarımız var onlarla çalışıyoruz. Burada da bir kısmını projelendirmiş durumdayız. Biz niteliği artırırken, niceliği azaltmadık. 40 binken biz 100 bine çıkardık.

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FİNANSMAN NASIL OLACAK?

TOKİ 800 şantiyede 400 değişik firmayla devam ettiriyor. 1500 şantiye olacak. Biz kontrolünü yapıyoruz dersek doğru olmaz. Müşavir firmalarla denetimleri onlara yaptırıyoruz.

BU BİNALARDA OTURUR MUSUNUZ?

Hiç tereddüt etmeden otururum. Konut alanlarımız uyuma mekanı olsun istemiyoruz. Yaşam alanı olsun istiyoruz.

KONUTLARI ZAMANINDA BİTİREBİLECEK MİSİNİZ?

Doğru sonuç için güçlü irade ortaya koymanız lazım. TOKİ'nin bugüne kadar yerine getiremediği bir söz yok.

BELGESEL ÇEKMEYİ DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ?

Bir belgesel çekilmesi lazım. Çok güzel olur. Biz gereken desteği yaparız.

BAŞVURU NASIL OLACAK?

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. e-devlet kullanamayan vatandaşlarımız, banka üzerinden de başvurabilecek. Başvuru başlamadan sitelerimiz çöktü. e-devlet'ten 'Başvurular için TC kimlik numarası son rakamına göre düzenleme yapalım' diye öneri geldi. Ekim ayı sonuna kadar rahatlıkla başvuru yapılabilir. Endişe etmesinler. İlk gün başvurmayla son gün başvurma arasında bir fark yok.

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ÜZERİNE TAPU OLAN ALAMAYACAK MI?

Konutu yoksa konut alabilir. Evi olmaması önemli. Eşinin de olmayacak. 18 yaşından küçük üzerinde bir evi varsa anne babası da başvuramayacak. Oradaki olay şu, başını sokabileceğin bir evin varsa başvuramazsın. Tapu kayıtlarının incelenmesi lazım. Cumhurbaşkanımız da vurguladı, denetimi sıkı yapıyorduk daha da sıkı yapacağız. Arsa yeni bir alternatif. Kamuya ait ama atıl durumdaki araziler bize tahsis edildi. Çalışmalarımızı yaptık.



FİYATLAR UYGUN MU?

608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.



Türkiye'de sadece kamu eliyle bu kadar konut yapamazsınız. Dünyada da böyle örnek yok. Vatandaşımız müsterih olsun. Biz sorun varsa çözmek için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki süreçte TOKİ hızla konut üretmeye devam edecek. Evi olmayan tek bir vatandaş kalmayana dek bu projeleri yapmak için canla başla çalışacağız.