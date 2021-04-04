Son Güncelleme:
Son dakika: Soruşturma başlatılmıştı! Bildiriye öncülük edenler ifadeye çağırılacak
104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili gece yarısı yayımladıkları bildiriyle ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı. Savcılık, bildiriye öncülük edenleri belirlendiği bildirilirken, ifadeye çağırılacakları açıklandı
Emekli amiralleri TCK'nın 316'ıncı maddesi kapsamında soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bildiriye öncülük edenleri belirlediği ve ifadeye çağıracağı öğrenildi.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara