MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Soruşturma başlatılmıştı! Bildiriye öncülük edenler ifadeye çağırılacak
GeriGündem Son dakika: Soruşturma başlatılmıştı! Bildiriye öncülük edenler ifadeye çağırılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 04.04.2021 - 20:16 | Son Güncelleme:

Son dakika: Soruşturma başlatılmıştı! Bildiriye öncülük edenler ifadeye çağırılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Soruşturma başlatılmıştı! Bildiriye öncülük edenler ifadeye çağırılacak

104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili gece yarısı yayımladıkları bildiriyle ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı. Savcılık, bildiriye öncülük edenleri belirlendiği bildirilirken, ifadeye çağırılacakları açıklandı

Emekli amiralleri TCK'nın 316'ıncı maddesi kapsamında soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bildiriye öncülük edenleri belirlediği ve ifadeye çağıracağı öğrenildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi