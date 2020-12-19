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Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) 
Haber Giriş: 19.12.2020 - 11:31 | Son Güncelleme:

Son dakika... Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiası: Eski eşi gözaltına alındı

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Şarkıcı Songül Karlı'nın 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası üzerine eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Songül Karlı, 2012 yılında nikâh masasına oturduğu ve 2017 yılında ayrıldığı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söylemişti. Yüncü’nün evliliklerisüresince kendisini kandırarak aracını ve Sultanbeyli’deki bir arsasını satıp 30 milyon TL’ye yakın parasını aldığını belirten şarkıcı, mağdur olduğunu anlatmıştı.

Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Polis ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü aralarında Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

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Songül Karlı: Eski eşim Metin Yüncü için Müge Anlıya başvuracağım
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SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan Kerem K. ,Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Dün adliye sevk edilen Metin Yüncü ve Sezai T. 'ye ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldılar.

Songül Karlıyı eski eşi dolandırdı
Songül Karlı'yı eski eşi dolandırdı
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