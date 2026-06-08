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Son dakika... Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika Haber#Şüpheli Yakalama#Yasadışı Bahis
Son dakika... Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 11:31

İçişleri Bakanlığı: 18 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheli yakalandı. 194'ü tutuklandı. 36’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; 18 ilde 'Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 194'ü tutuklandı, 36’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Şüphelilerin; POS tefeciliği yaptıkları, sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama, ürün satış dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi.

Son dakika... Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheli yakalandı


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'SUÇLULARLA MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ'

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Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#Son Dakika Haber#Şüpheli Yakalama#Yasadışı Bahis

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