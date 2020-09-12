Son dakika: Son 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.‬"

Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.