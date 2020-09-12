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Hürriyet
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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

Son dakika: Son 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.‬"

Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

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