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Son dakika... Sömestir tatili uzatılacak mı? Bakan Özer yanıtladı

#Milli Eğitim Bakanı#MAHMUT ÖZER#Yarıyıl Tatili

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilkokul öğrencilerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1. yarıyıl karnelerini dağıttı. Bakan Özer, "Sömestir tatili uzatılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Özer, "Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı.

Bakan Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraber öğrencilere 1. dönem karnelerini dağıtarak, 7 Şubat’ta sona erecek 2 haftalık tatilin ardından buluşacaklarını söyledi.

Öğrencilere karnelerini verirken hayallerindeki meslekleri soran Bakan Özer, öğrencilere yarıyıl tatilinde aileleri ile vakit geçirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

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BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Bakan Özer, karne dağıtımının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitime 81 ilde haftada 5 gün boyunca devam etmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Bakan Özer, “Bu süreçte öğrencilerimizi kutluyoruz. Öğrencilerimizin maske, mesafe ve hijyene riayet etmeleri, bu 850 bin dersliğimizden kapanan sınıfların 5 ay boyunca yüzde 1'in altında gerçekleşmesinde çok büyük katkısı oldu. Onun için biz bugün her ne kadar karneleri dağıtmış olsak da, karnelerde zayıf notları olan öğrencilerimiz olsa da biz bu dönem tüm öğrencilerimizi başarılı buluyoruz. Tüm öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Tabii bu sürecin en büyük kahramanları öğrencilerimiz oldu” dedi.

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Son dakika... Sömestir tatili uzatılacak mı Bakan Özer yanıtladı

Bakan Özer, öğretmenlerin kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam edebilmek için büyük fedakarlık ortaya koyduklarına vurgu yaparak, “Hakikaten her gün maskelerle ders anlatabilmek kolay bir şey değil. Aşılanma oranları, Türkiye'deki toplumun aşılanma oranının çok üzerinde olduğu gibi Avrupa'da dünyada haftada 5 gün yüz yüze devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarının da çok üzerinde oldular. Onun için ben öğretmelerimizi hem bu süreçte maskelerle ders anlatma fedakarlığından dolayı hem de okullarda kuralların uygulanmasında gösterdikleri titizlikten dolayı hem de aşılanma oranıyla toplumda salgınla mücadelede örnek davranış sergileyerek örnek oldukları için hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu eş güdümlü bir şekilde sürecin ilerlemesinde çok büyük katkı verdiler. Ben Sağlık Bakanımıza ve Bilim Kurulumuza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Son dakika... Sömestir tatili uzatılacak mı Bakan Özer yanıtladı

"ÖĞRENCİLERİMİZE ÖDEV VERİYORUM, EN AZ BİR KİTAP OKUYUN"

Bakan Özer, öğretmenlerden iki haftalık yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev vermemesi konusunda ricaları olduğunu hatırlatarak, “Öğretmenlerimiz ödev vermediler ama ben öğrencilerimize bir ödev veriyorum. O da 18 milyon öğrencimizin 2 haftalık yarıyıl tatilinde en az bir kitap okumaları. Çünkü bizim toplum olarak kitap okuma kültürünü geliştirmemiz lazım. Bunun için tüm okullarımızda kütüphane yaptırdık. İki ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphanesi olmayan okula kütüphane yaptık. Tüm kütüphanelerdeki kitap sayımızı 28 milyondan 42 milyona çıkardık. İnşallah 2022 yılında bu kitap sayımızı sadece kitap olarak değil, dijital içerik olarak da tüm kitap sayısını 100 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle bu anlamlı sürecin devamı olarak da tüm öğrencilerimizden bu 2 haftalık yarıyıl tatilinde en az bir kitap okumalarını istirham ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmelerimize iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Son dakika... Sömestir tatili uzatılacak mı Bakan Özer yanıtladı

YARIYIL TATİLİ UZATILACAK MI?

Yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddialarına ilişkin soru üzerine Bakan Özer, şunları söyledi:

“Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde 2. döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız.”

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#Milli Eğitim Bakanı#MAHMUT ÖZER#Yarıyıl Tatili

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