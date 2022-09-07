Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Soma'da farklı noktada ikinci orman yangını! İki mahalle boşaltıldı

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Soma#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 16:50

Manisa'nın Soma ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kontrol altına alınırken, ilçenin farklı bir bölgesinde yeni bir orman yangını çıktı. Alevler Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştı, anonslarla bölge halkı uyarıldı, 2 mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Haberin Devamı

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınırken, ilçenin farklı bir noktasındaki ormanlık alanda yeniden yangın çıktı.

İlçeye bağlı Kızılören Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesine 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 4 dozer, 7 yer ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Somada farklı noktada ikinci orman yangını İki mahalle boşaltıldı

2 MAHALLE BOŞALTILDI

Yangının, kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi. Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtarlar aracılığıyla ve anonslarla bölge halkını uyardı. 2 mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Haberin Devamı

Somada farklı noktada ikinci orman yangını İki mahalle boşaltıldı

Soma’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahaleManisa’nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
daha fazla video içinSoma’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale
Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Soma#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom