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Haber Giriş: 22.11.2020 - 19:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Son dakika... Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika haberi... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu giderek ağırlaşırken, Türkiye de hızla artan vaka sayısına karşı yeni tedbirleri cuma günü itibarıyla devreye soktu. Türkiye genelinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ikinci gününde saat 20.00'da başladı. Kısıtlama yarın (23 Kasım) saat 05.00'da sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 20.00 itibarıyla restoran, kafe, pastane gibi yeme-içme mekânları da telefonla ya da online siparişle paket servis hizmeti veriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlaması ikinci gün de yürürlüğe girmeden yaklaşık 10 dakika önce Türkiye'nin koronavirüs bilançosunu açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamasına göre; son 24 saatte hasta sayısı 6 bin 17 olarak tespit edildi. Hayatını kaybeden hastaların sayısı ise 139.

Son 24 saatte 155 bin 516 kişiye koronavirüs testi yapılırken, 3 bin 812 hasta ise iyileşerek taburcu oldu.

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