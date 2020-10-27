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DHA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... Şok manzara! Aynı evde 17 kaçak göçmen yakalandı

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Son dakika... Şok manzara! Aynı evde 17 kaçak göçmen yakalandı
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KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, aynı evde kalan 5’i Pakistan, 12’si Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'nin Tatlıkuyu Mahallesi’ndeki eve baskın düzenledi. Aynı evde kalan 5’i Pakistan, 12’si Afganistan uyruklu 17 kişi yakalandı. Kaçak göçmenlerin barınmasına imkan sağlayan Y.A. da gözaltına alındı. Kaçaklar, işlemleri için İl Göç İdaresi’ne götürüldü.

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