Son dakika... Soğuksu Milli Parkı'nda yangın

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nın Göllü mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınarak, söndürülmesi için çalışma başlatıldı.