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DHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 15:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... Soğuksu Milli Parkı'nda yangın

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Son dakika... Soğuksu Milli Parkı'nda yangın
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınıp, söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nın Göllü mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınarak, söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

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