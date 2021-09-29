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Son dakika... Soçi'de kritik görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Recep Tayyip Erdoğan#Rusya
Son dakika... Soçide kritik görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyede barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de görüşüyor. İki lider toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyede barış Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlıCumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyede barış Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyede barış Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

Teşekkür ediyorum. Bu yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten çok memnunum. COVID birçok dostu bir birinden ayırdı. Dünyada COVID'den ölenlerin sayısına baktığınızda 4 milyon 700 bini geçiyor. Tüm tedbirleri almamıza rağmen mücadelemiz çok zor şartlarda devam ediyor.

Öncelikle benim sizlere tabi teşekkürüm var. Bu yangın ve felaketlerde bize vermiş olduğunuz destek nedeniyle çok teşekkür ediyorum.
Bu arada tabi gönderdiğiniz uçaklardan, iki tane eğitici pilot ve bizim 2 arkadaşımız maalesef şehit oldular.

Telefonla gerçi bu konuyu görüştük ama onun için tekrar başsağlığı diliyorum. Gerçekten dostlar bu tür zor günlerde belli oluyor.

Hepsinden öte siyasi, ekonomik, askeri, ticari alanlarda Türkiye-Rusya ilişkileri çok farklı şekilde kendini gösteriyor. Ticaret hacminde kısmi bazı iniş çıkışlar olsa da gayet iyi durumda. Ben daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum.

Ben daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Rus dostlarımızın Türkiye'yi tercihinden dolayı minettarız.

Sizin de bahsettiğiniz gibi Akkuyu'yu ziyaret ettim. 'Timing'ine uygun olarak inşaat devam ediyor. Aldığım bilgilere göre de belirlenen zamanda bitecek. Önümüzdeki yıl 1. ünitenin açılışını yapabileceğiz. Yoğun bir çalışma var. Şu anda burada 13 bin insan çalışıyor. 10 bini Türk, 3 bini Rus. Hemen hemen tamamı da Rusya'da eğitim almış. Bu da aramızdaki ilişkilerin pekişmesine neden oldu.

Bir diğer konuda savunma sanayiinde birlikte attığımız konu. Bunu da ayrıca zaten konuşmamızda fayda var. BM Genel Kurulu'nda da hep bize bazı konuları özellikle sordular.

Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil.

Son dakika... Soçide kritik görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyede barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı

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PUTİN: BÜYÜK PROJELERİN HEPSİ PLANLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Putin ise "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor." dedi.

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Türkiye ile Rusya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Putin, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya’nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir. Karabağ'da iş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur. İkili ticaret hacmimiz bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık yüzde 50 arttı. Pandemi döneminde kaybettiklerimizi telafi etmekle kalmadık, önemli bir artış da sağladık. Türkiye ile İş birliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum."

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Son dakika... Soçide kritik görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyede barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı

Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Soçi'ye geldi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Recep Tayyip Erdoğan#Rusya