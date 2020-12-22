Son dakika... Sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin açıklaması şöyle:
"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/GpG0npBEOL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2020
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