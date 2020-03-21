Haber Giriş: 21.03.2020 - 10:00,
Son dakika... Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.
MSB'nin Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.
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