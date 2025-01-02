Son dakika... Siyasilerden Ferdi Tayfur için taziye mesajları art arda geldi

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Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Antalya'da hastanede bir süre önce ameliyat edildi.

Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefat haberi sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ferdi Tayfur'un ölümü sebebi ile taziyelerini iletti.

Kurtulmuş mesajında şu ifadeleri kullandı: Milletimizin gönlünde “Ferdi Baba” ünvanıyla yer edinmiş, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: GERİDE GÜZEL HATIRALAR VE ESERLER BIRAKARAK GİDENLERE NE MUTLU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diledi.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Değerli sanatçımız, beyefendi kişiliği ile maruf Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Geride güzel hatıralar ve eserler bırakarak gidenlere ne mutlu." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Ferdi Tayfur hayatını kaybetti Haberi görüntüle

BAKAN ERSOY: İÇİMİZ DAHA BİR BAŞKA YANIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersor, "İçimiz daha bir başka yanıyor! "İçim Yanar", "Bana Sor" ve "Hatıran Yeter" gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sesiyle milyonların kalbine dokunan büyük bir sanatçıyı kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.

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İMAMOĞLU: MEKANI CENNET OLSUN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Tayfur'un ölümü sebebi ile bir taziye mesajı yayımladı.

İmamoğlu, "Yaşama veda eden Sanatçı Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.