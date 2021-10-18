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Son dakika... 'Siyasi cinayet' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Siyasi Cinayet İddiası#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, 'siyasi cinayet' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda başvurarak, söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını istedi.

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Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'de yaptığı bir konuşmada "Siyasi cinayetler işlenebilir, kaygım var" demişti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da “Bizim de aldığımız suikast duyumları var” ifadelerini kullanırken, bazı milletvekilleri ve siyasetçiler de benzer açıklamalarda bulunmuştu.

‘Siyasi cinayet’ iddialarına soruşturma

İlgili Haber:‘Siyasi cinayet’ iddialarına soruşturma

BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tartışmaların ardından "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar vermişti.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında görevlendirilen başsavcıvekili, MİT ve Emniyet’e iddiaların araştırması için talimat yazısı yazdı. Yazıda, “siyasi cinayet işlenebilir” iddialarına ilişkin kendilerine uluşan herhangi bir istihbarat bulunup bulunmadığı soruldu.

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Bakan Soylu: Bu bir FETÖ taktiğidir

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SAVCILIĞA BAŞVURU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan 'siyasi cinayet' iddiaları ile ilgili olarak 15 Ekim'de avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu.

Avukat Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın savcılığa müracaat dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bu partilerin bir kısım temsilcilerinin bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunduklarına dikkat çekildi.

Dilekçede şöyle denildi:
"Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur" denildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Siyasi Cinayet İddiası#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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