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Son dakika: Siyasette yüzde 50 artı 1 tartışması… Bahçeli: Bu konuyu daha fazla sündürüp çekiştirmesinler

#MHP#Devlet Bahçeli#Ankara
Son dakika: Siyasette yüzde 50 artı 1 tartışması… Bahçeli: Bu konuyu daha fazla sündürüp çekiştirmesinler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Bahçeli siyasette yüzde 50+1 tartışması ile ilgili olarak, ‘Bu konuyu daha fazla sündürüp çekiştirmesinler. Bu konuyu tartışmaya açmak yönetim sistemine karşı güvensizliği ve şüpheyi körüklecektir. Milleti ne diyorsa onu savunuruz.’ dedi. Bahçeli, 'Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur.' derken 'Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken seçim. Erken seçim falan yoktur. Seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.' ifadelerini kullandı.

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Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

Tarihi misyonumuzla vizyon enginliğinin takipçisi olduk. Neyi hedeflediysek ülkemiz için istedik. Mevzu bahis Türk milleti olursa ilerlememizin sınırı olamaz. Bir millete mensup olmak başkadır, yürekli bir şekilde savunmak başkadır.

55 ilimizi ziyaret ettik. Gittiğimiz her ilde coşku ile karşılandık. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümüne kadar hızımızı arttıracağız.

Kim Türk millerimizin hasmı ise bizimde hasmımızdır. Partimiz bir gönül çemberidir. Cumhur İttifakı’na sahip çıkacak Türkiye sevdalıları hep var olacaktır.

Yarın 24 Kasım öğretmenler günün kutlayacağız, muhterem hizmetlerini anacağız. Beklentilerini sırasıyla karşılamak durumundayız. Eğitimin amacı bireyin kendini gerçekleştirmesi, kendine ve topluma faydalı olmasıdır. Öğretmenler bir ülkenin kalkınmasında baş roldedir. Sorunsuz öğretmen sorunsuz eğitim demektir.

Atanamayan öğretmen sorununa neşter vurulmalı bu sorun ortadan kaldırılmalıdır.

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Doğru bildiklerimiz, birileri güceniyor diye söylemekten çekinmeyeceğiz. Yeter ki milletimizin iradesi ye düşürülmesin. Türk siyasetini saran bir ilkesizlik vardır, kuşkusuz bu zillet ittifakıdır. Zillet ittifakı her türlü tefrikadan özel bir haz almaktadır.

Kılıçdaroğlu Yunan gazetesine demeç vermiş yine çuvallamıştır. Terörle mücadeleye hayır diyen yozlaşmış bir zihniyetin savaşla kastettiği nedir. Mavi Vatan’daki dik duruşumuz uykularını mı kaçırmıştır.

CHP çıkmazın anaforudur. Bu partinin mensubu, HDP’nin PKK ile ilişkisini görememiştir. Demirtaş’ın ve Kavala’nın tutukluluğunu doğru bulmuyoruz demiştir. Bu ülkede kuyumuzu kazmaya çalışan Soros’çulara yer yoktur.

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SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

İP’in başkanı Türkiye’nin farklı mahallerine bölündüğünü söylüyor bu bölücü bir dildir. Bölünen mahalleler değil zilletin ta kendisidir. İP başkanı yüzde 50+1’in şahsıma sorulmasını istemiş.

Onlara yüz elli artı bir anlatayım da sonuç alsınlar. Cumhurbaşkanın halk tarafından yüzde 50+1 şekliyle seçimi anayasa ile getirilmiştir. Bu konuyu daha fazla sündürüp çekiştirmesinler. Salt çoğunluk sistemini değiştirmek yönetim sistemine güvensizliği körükleyecektir. Milleti ne diyorsa onu savunuruz.

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ENFLASYON İLE MÜCADELE

Yüksek enflasyon faiz kur çaprazı sürekli karşımıza çıkmaktadır. Yüksek faiz üretim politikasını kısıtlamaktadır. Türkiye bir karar vermek durumu ile karşı karşıyadır. Ya döngüyü kabulleneceğiz ya da yüksek faiz mücadele edeceğiz. Bize göre başka bir alternatif kalmamıştır. Yapısal adımların atılması şart koşulmuştur. Türkiye bir bedel ödeyecekse üretim yapısını değiştirmek için yapacaktır.

Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır, uzun vadede faiz üretime zarar vermektedir. Faiz geleceğimizden çalmaktır. Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur.

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'ERKEN SEÇİM YOKTUR'

Şimdi daha iyi anlaşılmıştır. Ekonomi etrafında siyaset yapmaları acziyetlerini göstermektedir. Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken seçim. Erken seçim falan yoktur. Seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

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