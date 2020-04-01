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Haber Giriş: 01.04.2020 - 08:05,Son Güncelleme:/

Son dakika... Sivas'taki feci kazada 4 kişi öldü

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Son dakika... Sivas'taki feci kazada 4 kişi öldü
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan 06 FZ 3201 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde dere kenarına devrildi.
Otomobildeki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kimlik tespit işlemleri ve kazanın nedeni hakkındaki soruşturma sürüyor.

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