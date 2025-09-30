×
Son dakika... Sivas'ta TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3'ü ağır 18 yaralı

Son dakika... Sivasta TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3ü ağır 18 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 15:00

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas-Tokat kara yolu üzerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Çelik Kanat yönetimindeki gıda tankı taşıyan TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Eryılmaz Yavuz yönetimindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı.

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan otobüs, yol kenarındaki bir tarlaya inip dağın yamacına kadar 150 metre ilerledi. Kazada ilk belirlemelere göre her iki araçta bulunan 18 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yıldızeli ilçesi ile kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAKMADAN GEÇME!