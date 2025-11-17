Haberin DevamÄ±

Olay saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda ilÃ§eye baÄŸlÄ± Ã‡altÄ± kÃ¶yÃ¼ mevkisinde faaliyet gÃ¶steren demir madeni ocaÄŸÄ±nda meydana geldi. Maden sahasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada henÃ¼z bilinmeyen nedenle gÃ¶Ã§Ã¼k oluÅŸtu. GÃ¶Ã§Ã¼k sonrasÄ± sahada gÃ¶rev yapan ÅŸantiye mÃ¼dÃ¼rÃ¼ S.Y., enkaz altÄ±nda kaldÄ±. Madende bulunan diÄŸer iÅŸÃ§ilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. GÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalan S.Y.â€™yi kurtarmak iÃ§in ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Â