Son dakika: Sivas'ta maden ocaÄŸÄ±nda göçük: Bir iÅŸçiyi kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 17, 2025 22:50

SÄ°VAS'Ä±n DivriÄŸi ilÃ§esinde bir demir madeni ocaÄŸÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k meydana geldi. GÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalan ÅŸantiye mÃ¼dÃ¼rÃ¼ S.Y.'yi (66) kurtarmak iÃ§in ekipler Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Olay saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda ilÃ§eye baÄŸlÄ± Ã‡altÄ± kÃ¶yÃ¼ mevkisinde faaliyet gÃ¶steren demir madeni ocaÄŸÄ±nda meydana geldi. Maden sahasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada henÃ¼z bilinmeyen nedenle gÃ¶Ã§Ã¼k oluÅŸtu. GÃ¶Ã§Ã¼k sonrasÄ± sahada gÃ¶rev yapan ÅŸantiye mÃ¼dÃ¼rÃ¼ S.Y., enkaz altÄ±nda kaldÄ±. Madende bulunan diÄŸer iÅŸÃ§ilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. GÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalan S.Y.â€™yi kurtarmak iÃ§in ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

