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Son dakika: Sivas'ta feci kaza! İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, hayatını kaybetti

#Sivas#İmranlı Belediyesi#Murat Açıl

Sivas'ta, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Sivas'tan görev yaptığı ilçeye giden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı kiralık makam aracı ile karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Son dakika: Sivasta feci kaza İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, hayatını kaybetti

Kazada Başkan Açıl ile birlikte 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere görüldü.

Evli ve 4 çocuk babası Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

Son dakika: Sivasta feci kaza İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, hayatını kaybetti

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sivas İmranlı Belediye Başkanımız Murat Açıl'ı geçirdiği trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kederli ailesinin, sevenlerinin ve partimizin baş sağ olsun." denildi.

 

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