Son dakika... Sivas'ta baba-oğula kalaşnikoflu saldırı!
Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Karacaören köyünde arazi sulama tartışmasında S.A. ve Ö.A. isimli iki kardeşin kalaşnikoflu saldırısına uğrayan Mustafa Yıldırım ve oğlu Murat Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Karacaören köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Mustafa Yıldırım ve oğlu Murat Yıldırım yaşamını yitirdi.
Kavgaya karışan şüpheliler S.A. (41), Ö.A (42) ve E.A (17) gözaltına alındı. Jandarma, olayda kullanılan ruhsatlı tabancaya el koydu.
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