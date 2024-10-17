Son dakika! Sivas'ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 11:29'da Sivas Merkez'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.57 kilometre olarak ölçüldü. Bu depremden 10 dakika sonra kentte 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMASI DERHAL BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas'taki deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde oldu:

Sivas’ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

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Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Sivas'ta bir okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde öğrencilerin tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldığı görüldü.

SİVAS'TA EĞİTİME ARA

Sivas Valiliği, 'Merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17.10.2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.' açıklamasında bulundu.

DÜNKÜ DEPREMDEN BAĞIMSIZ

Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında Sivas'taki depremi değerlendirdi. Pampal, konuşmasında şunları söyledi:

6 Şubat sonrası kırılmalar 60-70 bini bulmuştur. Bölgedeki sismik aktivite arttı ve daha da devam edecektir. Malatya'daki depremin fayı ile farklı faylar bunlar. Buna artçı diyemeyiz. Çevrede daha büyük deprem üretecek ve kırıma sürecine girmiş faylar var. Sivas tarihte büyük kayıplar vermiş bir ilimizdir.

SİVAS VALİSİ: OLUMSUZ DURUM YOK

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CNN TÜRK canlı yayınında konuştu. Şimşek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

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İki deprem neticesinde saha çalışması devam ediyor. Olumsuz bir durum yok. Tarama çalışmalarımız sürüyor. Kısa süreli bir panik yaşandı. Ben de bu sırada bir okuldaydım. Öğrenciler hemen dışarı çıkarıldı. Okulları tatil edebiliriz. Duruma göre gerekli tedbirleri alacağız.

İHA Bölge Müdürü Göktürk Fırat, kentte yaşanılanları şu sözlerle anlattı:

Saat 11.29'da bir sarsıntı hissedildi. Derinliğin fazla olması nedeniyle hafif hissedildi. Herhangi bir panik yok. Kısa sürede art arda iki deprem meydana geldi. Yıkım ya da yaralanma yok.