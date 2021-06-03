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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Sivas'ın Gölova ilçesinde korkunç kaza! 9 kişi hayatını kaybetti
GeriGündem Son dakika: Sivas'ın Gölova ilçesinde korkunç kaza! 9 kişi hayatını kaybetti
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Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- AA
Haber Giriş: 03.06.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sivas'ın Gölova ilçesinde korkunç kaza! 9 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberine göre Sivas Valisi Salih Ayhan, Gölova ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

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  • Sivasta feci kaza 9 kişi hayatını kaybetti: İşte ilk görüntüler
  • Sivasta feci kaza 9 kişi hayatını kaybetti: İşte ilk görüntüler
  • Sivasta feci kaza 9 kişi hayatını kaybetti: İşte ilk görüntüler
  • Sivasta feci kaza 9 kişi hayatını kaybetti: İşte ilk görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Son dakika haberi... Sivas'ın Gölova ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Gölova ilçesi Çataklı köyü yakınlarında, bugün saat 10.00 sıralarında henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, araçlarda bulunan 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

Yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

SİVAS VALİSİ SALİH AYHAN'DAN AÇIKLAMA

Sivas Valisi Salih Ayhan şu bilgileri paylaştı:

Gerçekten çok üzgünüz. İki araç kafa kafaya çarpışıyor. Biri Tokat istikametinden Erzincan istikametine, biri de Erzincan istikametinden Tokat istikametine gidiyor. Bir araçta 6 diğer araçta yani toplamda 9 vatandaşımız vardı. 3'ü çocuk maalesef hayatını kaybetti. 3 bayan 3 de erkek olay yerinde vefat etti. Sıkışan vatandaşlarımız var. AFAD ekipleri onları çıkarıyorlar. Başımız sağolsun. Arkadaşlarımız olay yerinde.

 

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İşte Sivas'taki korkunç kazanın yaşandığı olay yerinden ilk görüntüler...

Son dakika: Sivasın Gölova ilçesinde korkunç kaza 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Sivasın Gölova ilçesinde korkunç kaza 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Sivasın Gölova ilçesinde korkunç kaza 9 kişi hayatını kaybetti

 

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