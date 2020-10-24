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Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.10.2020 - 15:20 | Son Güncelleme:

Son dakika... Şişli'de rezidansta 3 kişiye silahlı saldırı

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Şişli'de , lüks bir rezidansta yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçarken yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Mecidiyeköy'deki lüks rezidansta saat 14.40 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırgan olayın ardından kaçarken, rezidans görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika... Şişlide rezidansta 3 kişiye silahlı saldırı

Polis saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalara başlandı.

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