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Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 12:39 | Son Güncelleme:

Son dakika... Şişli'de iş yerinde patlama

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ŞİŞLİ'de bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

Şişli'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada hasar oluştu. Alınan biliye göre, Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İş yeri ve çevresini güvenlik şeridiyle çevreleyen polisin olay yerindeki incelemesini sürdürüyor.

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