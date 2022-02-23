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Son dakika... Şişli'de hareketli dakikalar! Eşini rehin aldı, vurularak yakalandı

#İstanbul#Şişli#Rehin

İstanbul Şişli'de Tugay Adak, boşanma aşamasında bulunduğu eşini ve eşinin annesini rehin aldı, balkona çıkarak tehditler savurdu. Tugay Adak ikna edilemeyince polis operasyon düzenledi, saldırgan vurularak yakalandı.

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Köz Sokak'ta bulunan Tugay Adak boşanma aşamasında bulunduğu eşi İnci Adak'ın bulunduğu eve geldi. İnci Adak'ın ailesine ait olduğu belirtilen dairede eşi, eşinin annesi Saniye Özcan ve bir kadını rehin alan Tugay Adak balkona çıkarak elindeki silahla tehditler savurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis sokakta önlem alarak Tugay Adak'ı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada özel harekat polisi de operasyon için hazırlık yaptı. Tugay Adak ikna edilemeyince polis operasyon düzenledi. Bu sırada iki el silah sesi duyuldu. Balkonda vurulan Tugay Adak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Evdeki rehineler de çıkarılarak polis merkezine götürüldü.

Son dakika... Şişlide hareketli dakikalar Eşini rehin aldı, vurularak yakalandı

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#İstanbul#Şişli#Rehin

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